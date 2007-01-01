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Недвижимость и ЖКХ

Калужский губернатор встретился с жителями обесточенной Гороховки

Владислав Шапша выехал в Юхновский район во вторник, 26 ноября.
Дмитрий Ивьев
08:05 сегодня
0 406
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Люди остались без электричества из-за мощного циклона 23 ноября.

Из-за этого у многих не работают котлы. Глава региона передал в деревню генератор, который подключат по временной схеме, если восстановительные работы затянутся.

Ранее еще один генератор подключили к водонапорной башне, вода у людей есть. 

- Пообщались, как в целом живется, - рассказал Шапша. - Люди обозначили несколько вопросов, которые просят помочь решить.

Губернатор дал поручения соответствующим министерствам.

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mrTJohn

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RudeBoy

А как не "бить"? Если взрослые люди совсем ку-ку?!

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