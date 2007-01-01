Шапша проконтролировал работу энергетиков в Юхновском районе

Губернатор Калужской области 26 ноября побывал на месте восстановления ЛЭП, поврежденных во время бури в конце прошлой недели.

- Масштаб повреждений становится ясен уже по дороге к отдаленным поселкам, - рассказал Владислав Шапша.

До деревни Гороховка дорогу пока до конца расчистить не удалось, туда люди добираются в объезд.

Над восстановлением линии электропередач работают бригады из Кировской области и Кондрово.

Еду им подвозят на место, место для короткого сна есть. Энергетики торопятся вернуть свет в дома местных жителей.

Губернатор поручил усилить контроль за качеством работ при расчистке просек.