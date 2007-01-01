Шапша проконтролировал работу энергетиков в Юхновском районе
Губернатор Калужской области 26 ноября побывал на месте восстановления ЛЭП, поврежденных во время бури в конце прошлой недели.
- Масштаб повреждений становится ясен уже по дороге к отдаленным поселкам, - рассказал Владислав Шапша.
До деревни Гороховка дорогу пока до конца расчистить не удалось, туда люди добираются в объезд.
Над восстановлением линии электропередач работают бригады из Кировской области и Кондрово.
Еду им подвозят на место, место для короткого сна есть. Энергетики торопятся вернуть свет в дома местных жителей.
Губернатор поручил усилить контроль за качеством работ при расчистке просек.
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