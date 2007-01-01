В Обнинске строительство коллектора переместится на улицу Энгельса
Скоро там начнут возводить строительный городок, сообщили 26 ноября в администрации города.
Сейчас работа продолжается на улице Красных Зорь. Рабочие заканчивают седьмую и восьмую проходки.
- Ведем работу по выдаче разрешения на земельные работы по камерам 11, 12 и 13 - это будет выход на второй этап работ на улице Энгельса, - прокомментировал руководитель филиала РИР Алексей Бобырь.
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