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Недвижимость и ЖКХ

В Обнинске строительство коллектора переместится на улицу Энгельса

Скоро там начнут возводить строительный городок, сообщили 26 ноября в администрации города.
Дмитрий Ивьев
14:12 сегодня
0 306
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Сейчас работа продолжается на улице Красных Зорь. Рабочие заканчивают седьмую и восьмую проходки.

- Ведем работу по выдаче разрешения на земельные работы по камерам 11, 12 и 13 - это будет выход на второй этап работ на улице Энгельса, - прокомментировал руководитель филиала РИР Алексей Бобырь.

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