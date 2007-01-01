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Недвижимость и ЖКХ

Девять бригад восстанавливают электричество в Куйбышевском районе

Обесточенными остаются 16 деревень, сообщил 26 ноября глава администрации района Сергей Макридов.
Дмитрий Ивьев
14:58 сегодня
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Без света около 500 жителей.

За последние сутки удалось вернуть электричество в дома примерно 2000 человек.

Также коммунальщики восстанавливают подачу воды в Мокром и Ветьмице. На очереди остаются Лужница, Гуличи и Милеево. Водонапорные башни заполняют при помощи генератора.

Дороги уже расчистили от поваленных деревьев. Автобусы 26 ноября смогли развести детей по шести школам.

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