Девять бригад восстанавливают электричество в Куйбышевском районе
Обесточенными остаются 16 деревень, сообщил 26 ноября глава администрации района Сергей Макридов.
Без света около 500 жителей.
За последние сутки удалось вернуть электричество в дома примерно 2000 человек.
Также коммунальщики восстанавливают подачу воды в Мокром и Ветьмице. На очереди остаются Лужница, Гуличи и Милеево. Водонапорные башни заполняют при помощи генератора.
Дороги уже расчистили от поваленных деревьев. Автобусы 26 ноября смогли развести детей по шести школам.
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