В Калужской области энергетики завершают основной этап аварийных работ

К вечеру понедельника, 25 ноября, начались отработки локальных отключений по индивидуальным заявкам, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он поставил задачу максимально оперативно отреагировать на обращения людей.

Кроме того, в наиболее пострадавшие населенные пункты в понедельник направили 30 дизель-генераторов.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются круглосуточно уже несколько дней.

- Надо обеспечить заменяемость бригад и нормальные условия, чтобы люди могли немного отдохнуть, - прокомментировал Шапша.

Напомним, мощный циклон обрушился на юго-запад Калужской области 23 ноября. Ветер повалил 1600 деревьев, были повреждены сотни ЛЭП.