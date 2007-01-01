Победителю викторины ТОС вручили ключи от квартиры

С 15 по 17 марта в Калуге проходил фестиваль ТОС «Общинами сильна Калуга», на котором калужане выбрали объект для благоустройства в 2025 году. В рамках фестиваля состоялся розыгрыш призов и викторина, победителя которой ждал главный приз – квартира в новом жилом комплексе «Острова». Квартиру предоставил депутат Гордумы Андрей Нефёдов.

22 ноября Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутаты Гордумы вручили ключи от квартиры победителю викторины.

«Калужские ТОСы не только активно участвуют в общественной жизни нашего города, но и стремятся привлечь к этой работе как можно больше калужан. Ранее на фестивале «Общинами сильна Калуга» уже несколько раз разыгрывались автомобили, но в этом году впервые главным призом была квартира. Благодарю за этого нашего коллегу, представителя социально-ответственного бизнеса, депутата Андрея Нефёдова», – прокомментировал Юрий Моисеев.

«Мы сразу поддержали инициативу Ассоциации ТОС и руководства города и предоставили квартиру победителю викторины. Сегодня награда нашла своего героя: с огромным удовольствием передали ключи учителю истории Ирине Васильевне Виноградовой. Я общался с выпускниками 12-й школы, в которой она преподаёт, все они очень тепло отзываются об Ирине Васильевне, вспоминают её с любовью и уважением», – рассказал депутат Гордумы Андрей Нефёдов.

«Калужские ТОСы – одни из лучших в стране, они неоднократно занимали высокие места на всероссийских конкурсах. Фестиваль «Общинами сильна Калуга» с каждым годом становится популярнее среди жителей Калуги. Замечательно, что победителю викторины досталась комфортная квартира в новом, современном районе. Здесь есть всё необходимое: детские и спортивные площадки, много зелени, благоустроенная территория с красивой подсветкой», – отметила депутат Гордумы, председатель Ассоциации ТОС Калуги Эльвира Капитонова.

«Я не ожидала, что строительство завершится так быстро. Я родилась и уже давно живу в Калуге, в довольно старом доме. А здесь всё очень красиво, много зелени, дуб и яблоневый сад, можно экскурсии водить, – поделилась впечатлениями Ирина Виноградова.