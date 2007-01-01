На пяти улицах Кондрово организуют подвоз воды
В понедельник, 25 ноября, из-за ремонтных работ там отключили водоснабжение.
Глава администрации Дзержинского района Егор Вирков опубликовал список мест подвоза воды:
- ул. Орджоникидзе, в районе КСОШ № 3, с 11:00,
- улица Южная, в районе дома 10 - с 12:00.
- улица Пушкина, в районе дома 74 - с 13:00,
- улица Ленина, в районе дома 17 - с 15:00,
- ул. Некрасова, в районе магазина «Фреш» - с 16:00.
- В течение дня водоснабжение будет восстановлено, - пообещал Вирков.
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