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Недвижимость и ЖКХ

На пяти улицах Кондрово организуют подвоз воды

В понедельник, 25 ноября, из-за ремонтных работ там отключили водоснабжение.
Дмитрий Ивьев
12:00 сегодня
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Глава администрации Дзержинского района Егор Вирков опубликовал список мест подвоза воды:

  • ул. Орджоникидзе, в районе КСОШ № 3, с 11:00,
  • улица Южная, в районе дома 10 - с 12:00.
  • улица Пушкина, в районе дома 74 - с 13:00,
  • улица Ленина, в районе дома 17 - с 15:00,
  • ул. Некрасова, в районе магазина «Фреш» - с 16:00.

- В течение дня водоснабжение будет восстановлено, - пообещал Вирков.

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Лента комментариев
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Артур Ш.

И ещё устранили бы запах воды, было бы вообще замечательно. (пахнет тиной, речкой, рыбой и т. д.) Есть ещё такая тема; на улице "Рабочая" г.Кондрово подрядчики делали тротуар поднимали колодцы, где меняли верхние плиты под люка, когда это всё делалось всё ссыпалось в колодцы и ни кто от туда не выгребал. А там в этих колодцах и краны стоят от домов, задвижки и пожарные гидранты и это всё засыпано.

...
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В Кондрово отключат воду
12:36 сегодня
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grober

Водоканал уо дворе тоже похерил все. До руководства не достучался. Позвонил в зеленстрой, а там только пилят. Занавес.

...
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За это нужно привлекать за мошенничество.

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