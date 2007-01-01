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Недвижимость и ЖКХ

В Спас-Деменском районе после циклона меняют опоры в шести селах

Там продолжают устранять последствия бури, которая обрушилась на регион в конце прошлой недели.
Дмитрий Ивьев
11:16 сегодня
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Без света остаются Лазинки, Теплово, Буда, Стайки, Понизовье и хутор Новоалександроский, рассказал глава администрации Спас-Деменского района Владимир Бузанов.

Для жителей установят пять генераторов.

В районе продолжают работать 14 бригад энергетиков и 22 спецмашины, а на подмогу им готовятся выйти еще четыре бригады специалистов, прибывших из Марий Эл.

Без электричества остается и часть отдельных домов в районном центре. Работа по восстановлению их электроснабжения также продолжается.

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Лента комментариев
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И ещё устранили бы запах воды, было бы вообще замечательно. (пахнет тиной, речкой, рыбой и т. д.) Есть ещё такая тема; на улице "Рабочая" г.Кондрово подрядчики делали тротуар поднимали колодцы, где меняли верхние плиты под люка, когда это всё делалось всё ссыпалось в колодцы и ни кто от туда не выгребал. А там в этих колодцах и краны стоят от домов, задвижки и пожарные гидранты и это всё засыпано.

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grober

Водоканал уо дворе тоже похерил все. До руководства не достучался. Позвонил в зеленстрой, а там только пилят. Занавес.

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