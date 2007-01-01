В Спас-Деменском районе после циклона меняют опоры в шести селах
Там продолжают устранять последствия бури, которая обрушилась на регион в конце прошлой недели.
Без света остаются Лазинки, Теплово, Буда, Стайки, Понизовье и хутор Новоалександроский, рассказал глава администрации Спас-Деменского района Владимир Бузанов.
Для жителей установят пять генераторов.
В районе продолжают работать 14 бригад энергетиков и 22 спецмашины, а на подмогу им готовятся выйти еще четыре бригады специалистов, прибывших из Марий Эл.
Без электричества остается и часть отдельных домов в районном центре. Работа по восстановлению их электроснабжения также продолжается.
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