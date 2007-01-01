Вернуть электричество в калужские села обещают к 22:00 понедельника

Об этом заявил утром 25 ноября министр строительства и ЖКХ Калужской области Александр Шпиренко.

- Восстановление всех повреждённых линий электропередач планируется сегодня к 22:00, - подчеркнул он. - Энергетики в усиленном режиме продолжают ликвидировать последствия двухдневного циклона «Квитерия». Из-за непогоды более 1100 деревьев упали на линии электропередач. Более тысячи населенных пунктов остались без электроэнергии.

Сейчас в аварийно-восстановительных работах задействовано более 170 бригад. Некоторые их них приехали из соседних регионов.

- Проводится большая работа, чтобы все обесточенные жители районов получили электроснабжение, - пояснил министр.