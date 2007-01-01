В Кондрово отключат воду

Ремонтные работы пройдут в понедельник, 25 ноября, сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.

- «Калугаоблводоканалом» сегодня будет завершена работа по ликвидации утечки на сетях водоснабжения города, - пояснил чиновник. - Для завершения работ необходимо остановить работу водозабора, поэтому подача воды в Кондрово будет временно приостановлена.

Конкретные временные рамки он пока не назвал.

График подвоза воды местных жителей просят уточнять по телефону 211-112.