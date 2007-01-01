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Недвижимость и ЖКХ

В Кондрово отключат воду

Ремонтные работы пройдут в понедельник, 25 ноября, сообщил глава администрации Дзержинского района Егор Вирков.
Дмитрий Ивьев
09:45 сегодня
1 642
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- «Калугаоблводоканалом» сегодня будет завершена работа по ликвидации утечки на сетях водоснабжения города, - пояснил чиновник. - Для завершения работ необходимо остановить работу водозабора, поэтому подача воды в Кондрово будет временно приостановлена.

Конкретные временные рамки он пока не назвал.

График подвоза воды местных жителей просят уточнять по телефону 211-112.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
Андрей Ермишин

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Артур Ш.

И ещё устранили бы запах воды, было бы вообще замечательно. (пахнет тиной, речкой, рыбой и т. д.) Есть ещё такая тема; на улице "Рабочая" г.Кондрово подрядчики делали тротуар поднимали колодцы, где меняли верхние плиты под люка, когда это всё делалось всё ссыпалось в колодцы и ни кто от туда не выгребал. А там в этих колодцах и краны стоят от домов, задвижки и пожарные гидранты и это всё засыпано.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Кондрово отключат воду
12:36 сегодня
1 638
grober

Водоканал уо дворе тоже похерил все. До руководства не достучался. Позвонил в зеленстрой, а там только пилят. Занавес.

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