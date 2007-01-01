В пострадавшие калужские районы рассчитывают до конца дня вернуть электричество

Этот вопрос в понедельник, 25 ноября, обсуждался на заседании правительства региона.

- Поставил задачу: приложить все силы, чтобы сегодня к концу суток восстановить электроснабжение всех населенных пунктов, обесточенных в результате непогоды, - заявил губернатор Владислав Шапша. - Жителям этих городов и сел пришлось столкнуться с серьезными испытаниями. Некоторые уже несколько суток без света. Да, масштаб стихии люди сами видят. О нем говорит, например, тот факт, что на одной из линий электропередачи повреждено 70 пролетов!

В аварийно-восстановительных работах задействованы 172 бригады.

Сейчас в работе остаются 95 линий электропередачи.

- Связался с главами администраций районов, где сейчас остается наиболее сложная ситуация: Юхновский, Спас-Деменский, Кировский, Людиновский. Коллеги доложили: динамика восстановительных работ хорошая, - пояснил губернатор. - Поручил оказать всю необходимую помощь энергетикам, всем службам, чтобы завершить работы по восстановлению электроснабжения сегодня до конца дня.

По его словам, сейчас первоочередная задача - устранить последствия стихии, а после - провести детальный анализ: где причина отключений действительно непогода, а где можно было избежать, работая на опережение.