В Калуге подрядчика оштрафуют за поврежденные деревья

На улице Воскресенская в результате работ по прокладке кабеля, спецтехника уничтожила молодые деревья.

Об этом в субботу, 23 ноября сообщила калужанка. В воскресенье на место выехал первый заместитель городского головы Калуги Александр Серяков.

- Были загублены 3 декоративные яблони и кусты акации, рассказал подробности Александр Серяков. - Принято решение оштрафовать подрядную организацию, а также установлена договоренность с руководством МРСК, что за счёт виновника будут приобретены и высажены декоративные яблони-крупномеры. Как раз сейчас самое время для их посадки.

Зам городского головы отметил, что оперативно ситуацию удалось разрешить благодаря активности калужан.