В Калужской области увеличили количество бригад, устраняющих последствия непогоды

В воскресенье, 24 ноября, губернатор Калужской области сообщил, что на восстановлении поврежденных электросетей выделены дополнительные сотрудники.

К 108 бригадам Калугаэнерго, добавили еще 12 бригад, в том числе из других регионов России. В ближайшее время на помощь прибудет еще 29.

- На утреннем оперативном штабе заслушал доклады о динамике аварийно-восстановительных работ, сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША. - Энергетики, экстренные службы трудятся в круглосуточном режиме. Произведена передислокация сил в районы, где наиболее сложная обстановка.

По словам главы региона, в области уже за прошедшие сутки удалось вернуть электроснабжение половине абонентов. На 10.30 воскресенья, необходимо восстановить еще 180 линий электропередачи.

- На некоторых ситуация серьезная: повреждены не только провода, но и опоры, - отметил Владислав Шапша. - Материалами бригады обеспечены. Максимально задействовали резервные источники питания для временного электроснабжения больниц и котельных.

Губернатор, видя многочисленные жалобы жителей области, поручил на местах провести подомовые обходы в городах и селах, где ещё не подключили электроэнергию выяснить, какая помощь требуется людям и оказать ее.