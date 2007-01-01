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В Калужской области увеличили количество бригад, устраняющих последствия непогоды

В воскресенье, 24 ноября, губернатор Калужской области сообщил, что на восстановлении поврежденных электросетей выделены дополнительные сотрудники.
Владимир Андреев
10:47 сегодня
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К 108 бригадам Калугаэнерго, добавили еще 12 бригад, в том числе из других регионов России. В ближайшее время на помощь прибудет еще 29.

- На утреннем оперативном штабе заслушал доклады о динамике аварийно-восстановительных работ, сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША. -  Энергетики, экстренные службы трудятся в круглосуточном режиме. Произведена передислокация сил в районы, где наиболее сложная обстановка. 

По словам главы региона, в области уже за прошедшие сутки удалось вернуть электроснабжение половине абонентов. На 10.30 воскресенья, необходимо восстановить еще 180 линий электропередачи.

- На некоторых ситуация серьезная: повреждены не только провода, но и опоры, - отметил Владислав Шапша. - Материалами бригады обеспечены. Максимально задействовали резервные источники питания для временного электроснабжения больниц и котельных.

Губернатор, видя многочисленные жалобы жителей области, поручил на местах провести подомовые обходы в городах и селах, где ещё не подключили электроэнергию выяснить, какая помощь требуется людям и оказать ее.

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