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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области город Кондрово зажжет уличные фонари до 1 декабря

На темную улицу Кирова в Кондрово Дзержинского района пожаловалась жительница города на странице губернатора в соцсети в субботу, 23 ноября.
Владимир Андреев
08:13 сегодня
1 716
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- Уважаемый Губернатор! Не горят фонари по улице Кирова город Кондрово. Который день темень кромешная. Воды дома так же не наблюдается.

По словам местных жителей, уже больше суток в городе приостановлено водоснабжение.

- Освещение восстановим до конца месяца, - коротко ответили в администрации Дзержинского района.

Что же касается водоснабжения, то, по словам представителей  министерства строительства и ЖКХ области, это произошло из-за утечки на сетях.

- В настоящее время водовозка выехала для обеспечения жителей водой, - добавили в минстрое региона. - Точное место подвоза и время окончания работ можно узнать по телефону аварийно-диспетчерской службы 211-112. Работы будут вестись до полного восстановления водоснабжения.

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