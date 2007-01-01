Калужане в частных домах платят одну из самых больших коммуналок в России

Результаты исследования 21 ноября опубликовало агентство «Промрейтинг».

В среднем в месяц за частный дом во втором квартале нынешнего года в Калужской области отдавали 3958 рублей. Это седьмой показатель в России. Выше только северные регионы, Карачаево-Черкессия и Тульская область.

При этом в рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург.

По стране в среднем ЖКУ обходятся гораздо дешевле, чем в Калужской области - 2861 рубль.