В Калуге дом городского головы продают за 11,6 миллиона рублей
Инвесторам предлагают приобрести объект культурного наследия федерального значения на улице Карпова, 1.
Этот дом построил в 1790 году Иван Борисов - купец, общественный деятель и городской голова Калуги в конце XVIII века.
Нынешняя городская управа просит за дом 11,6 миллиона рублей.
Заявки от потенциальных инвесторов, которые должны будут восстановить архитектурный памятник, принимаются до 11 декабря.
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