В Калуге дом городского головы продают за 11,6 миллиона рублей

Инвесторам предлагают приобрести объект культурного наследия федерального значения на улице Карпова, 1.

Этот дом построил в 1790 году Иван Борисов - купец, общественный деятель и городской голова Калуги в конце XVIII века.

Нынешняя городская управа просит за дом 11,6 миллиона рублей.

Заявки от потенциальных инвесторов, которые должны будут восстановить архитектурный памятник, принимаются до 11 декабря.