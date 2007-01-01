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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области зафиксировали 78 повреждений на электросетях

Губернатор рассказал о последствиях сильного ветра, который наблюдался в регионе в ночь на 22 ноября.
Дмитрий Ивьев
10:26 сегодня
0 752
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- Практически половина уже устранена, - рассказал утром в пятницу губернатор Владислав Шапша. - Работы продолжаются.

Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Над восстановлением электроснабжения работают 67 бригад.

- Основной фронт прошел по югу области, там зафиксировано больше всего обрывов, - пояснил губернатор. - Поставил задачу нарастить число работающих бригад в наиболее пострадавших районах, среди них Спас-Деменский, Кировский, Мосальский, Юхновский, Барятинский, Куйбышевский.

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Лента комментариев
M

посчитал.. как надо .. и на повышение

...
Общество
В Калужской области ушел в отставку председатель избиркома
12:11 сегодня
1 1000
alexb82

Уважаемая редакция, пишите вы более корректно, не сугробы, а снежный покров.

...
Погода
Часть Калужской области засыпало снегом
12:05 сегодня
1 926
Беня Ли

Дорогая редакция, а где параметры дома и земельного участка посмотреть, характер обременений и т.п.? Новость не полная.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге дом городского головы продают за 11,6 миллиона рублей
11:50 сегодня
1 1456
wolkmart

"В школах катастрофически не хватает грамотных психологов . . ."

...
Статьи, аналитика, репортажи
Школьная драка в Калуге обернулась публичным скандалом
11:19 сегодня
3 7618
wolkmart

Все чаще слышим от СМИ про угрозу ядерной войны. Почему же власти Калуги не раз'ясняют горожанам через те же городские СМИ где находятся убежища в районах города и порядок эвакуации, если начнется война?

...
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В Калуге сбили 6 беспилотников
10:58 сегодня
1 8872
wolkmart

Ну а куда подевались защитники и избранники народа - депутаты района? Молчат? Наверное задеты их интересы, которые вошли в противоречие с интересами жителей их избравших.

...
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Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
10:49 сегодня
4 4234
Василёк

зачем так рано ? мало снега выпало еще.

...
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В Калуге заасфальтируют улицу Мичурина
09:19 сегодня
1 574
best85

да два три человека бездумно подняли волну... Не понимают что деревья по любому вырубят пусть позже. Вокруг домов коммуникации ,корневая система не получает необходимой питательной среды. Деревья начнут падать и вновь проблема. Детская площадка другая тема и она необходима у каждого дома,но и также как с деревьями две-три бабульки соберутся и начнут трындеть спать мешают. Пустой базар...!

...
Статьи, аналитика, репортажи
Вырубка деревьев под парковку рассорила строителей и чиновников с калужанами
09:10 сегодня
4 4234
Meshootka

"предложил дать возможность каждому калужанину самому приобрести дерево, посадить его и за ним ухаживать". Можно на парковке Старого торга дубы посадить - как символ:)

...
Общество
Губернатор предложил создать интерактивную карту озеленения Калуги
08:25 сегодня
1 980
Meshootka

Губернатор рейтинг пытается поднять - сразу стольно новостей про него - работягу?

...
Общество
В Калужской области количество высланных мигрантов увеличилось в шесть раз
08:22 сегодня
1 1488
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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