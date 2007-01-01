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В Калужской области зафиксировали 78 повреждений на электросетях

Дмитрий Ивьев

Губернатор рассказал о последствиях сильного ветра, который наблюдался в регионе в ночь на 22 ноября.

Дмитрий Ивьев 752 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники