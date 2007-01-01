В Калужской области зафиксировали 78 повреждений на электросетях
Губернатор рассказал о последствиях сильного ветра, который наблюдался в регионе в ночь на 22 ноября.
- Практически половина уже устранена, - рассказал утром в пятницу губернатор Владислав Шапша. - Работы продолжаются.
Все экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.
Над восстановлением электроснабжения работают 67 бригад.
- Основной фронт прошел по югу области, там зафиксировано больше всего обрывов, - пояснил губернатор. - Поставил задачу нарастить число работающих бригад в наиболее пострадавших районах, среди них Спас-Деменский, Кировский, Мосальский, Юхновский, Барятинский, Куйбышевский.
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