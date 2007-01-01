Очередной потоп произошел на улице Спартака в Калуге
Вечером в четверг, 21 ноября, люди не могли перейти дорогу.
Вода бурным потоком вырывалась из канализационных колодцев.
- У нас на Спартака все стабильно, - рассказала местная жительница в официальном сообществе Правобережья в ВК. - Стабильно в потопе. Но город снова скажет, что люди виноваты, и пофиг, что проблеме лет 10.
Напомним, в конце октября власти объяснили проблемы на Спартака сбоями в работе насоса. Поставить новое оборудование собирались в течение недели. Однако пока ситуация никак не исправилась.
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