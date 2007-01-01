В Калужской области приняли закон для защиты от недобросовестных застройщиков

Этим документом предусмотрена еще одна мера поддержки людям, сообщил 21 ноября министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.

- Ранее у калужан, оставшихся без нового построенного жилья, была возможность получить квартиру от инвестора или земельный участок взамен потерянной недвижимости, - пояснил он. - Новый законопроект предусматривает ещё и возможность получения денежной выплаты.

Депутаты единогласно поддержали принятие законопроекта.