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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области приняли закон для защиты от недобросовестных застройщиков

Этим документом предусмотрена еще одна мера поддержки людям, сообщил 21 ноября министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.
Дмитрий Ивьев
12:45 сегодня
0 298
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- Ранее у калужан, оставшихся без нового построенного жилья, была возможность получить квартиру от инвестора или земельный участок взамен потерянной недвижимости, - пояснил он. - Новый законопроект предусматривает ещё и возможность получения денежной выплаты.

Депутаты единогласно поддержали принятие законопроекта.

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Лента комментариев
M

ташир и рио- монолит одна контора под разными вывесками. Видно они и командуют в горуправе.

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Shurez

На фото и видео отчетливо видно, что дерево давно уже "сухостой" и его не трогали. Зато живые деревья с легкостью уничтожаются по всем улицам города (якобы их структуру повредила изумру́дная узкоте́лая зла́тка), потому что это улица не интересна в перспективе обустройства платной парковки, судя по-всему...

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Василёк

все, что нужно знать о путинской системе.

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Василёк

человек думает, что научившись копировать текст - он стал очень умным и важным. Особой убежденности ему прибавляет этот флуд на регулярной основе. 😀

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21 ноября в Калуге открыли новый мост через Оку
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дядя саша 1

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Василёк

подвал жилого дома - это убежище ??? денисов в таком не хочет посидеть пару дней ? показать как там уютно и безопасно.

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Василёк

а кто нашел, не подскажете ?

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Александр KU

=( а как туда попасть то? Все они закрыты (наврятли тот у кого есть ключи, побежит открывать, если он в другом городе или в деревне, или на работе и что делать??) Необходимо оборудовать все автоматическими замками, управление через sim. А так это всего лишь закрытая дверь в которую не попасть.) Многие подвалы затоплены, сырые, заброшены. И как быть?

...
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Nooff

Особенно "порадовала" высота одного из помещений в 1,2 м...

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09:53 сегодня
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mrTJohn

Цели достигнуты уже или ещё нет?

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