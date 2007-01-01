В Калужской области приняли закон для защиты от недобросовестных застройщиков
Этим документом предусмотрена еще одна мера поддержки людям, сообщил 21 ноября министр строительства и ЖКХ региона Александр Шпиренко.
- Ранее у калужан, оставшихся без нового построенного жилья, была возможность получить квартиру от инвестора или земельный участок взамен потерянной недвижимости, - пояснил он. - Новый законопроект предусматривает ещё и возможность получения денежной выплаты.
Депутаты единогласно поддержали принятие законопроекта.
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