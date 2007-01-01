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Две улицы Калуги останутся без электричества 22 ноября

Дмитрий Ивьев

Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в городской управе.

Дмитрий Ивьев 266 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники