Жители аварийных домов в Калуге встретились со следователем и чиновниками

В среду, 20 ноября, в Следственный комитет пришли жители нескольких домов на улицах Карпова, Карла Либкнехта и Новослободской.

Здания признали аварийными в 2017, 2022 и 2024 годах. Но люди продолжают там жить.

На встрече городской голова Дмитрий Денисов рассказал о госпрограмме переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Калужанам из проблемных домов пообещали подобрать подходящее жильё в маневренном фонде.

Следственный комитет по ситуации с аварийными домами расследует уголовное дело по статье «Халатность».

Уже прошли допросы сотрудников администрации. Назначены оценочные и строительно-технические экспертизы.