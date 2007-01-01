Больница в Калужской области осталась без отопления

О проблеме 18 ноября рассказала жительница Медыни.

- Холод жуткий, - написала женщина. - Сидеть на прием просто невозможно. Мерзнут руки и ноги.

В министерстве здравоохранения области подтвердили возникшую проблему.

- К сожалению, в больнице вышел из строя насос, - пояснили в Минздраве. - Уже куплен новый и в течение двух-трех дней сотрудники технической службы его установят. В больнице существует несколько веток отопления, в помещениях стационара подача тепла не прекращалась.