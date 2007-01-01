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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Больница в Калужской области осталась без отопления

О проблеме 18 ноября рассказала жительница Медыни.
Дмитрий Ивьев
10:37 сегодня
0 740
Фото: Яндекс.Карты.
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- Холод жуткий, - написала женщина. - Сидеть на прием просто невозможно. Мерзнут руки и ноги.

В министерстве здравоохранения области подтвердили возникшую проблему.

- К сожалению, в больнице вышел из строя насос, - пояснили в Минздраве. - Уже куплен новый и в течение двух-трех дней сотрудники технической службы его установят. В больнице существует несколько веток отопления, в помещениях стационара подача тепла не прекращалась.

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Лента комментариев
Василёк

где угодно - только не в калуге

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скоро там будет очень удобно дрифтить. ждите новых дтп.

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