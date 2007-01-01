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Боровские коммунальщики вернулись из Первомайска

Дмитрий Ивьев

Бригада специалистов провела там две недели, сообщили 18 ноября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.

Дмитрий Ивьев 146 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники