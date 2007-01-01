Боровские коммунальщики вернулись из Первомайска
Бригада специалистов провела там две недели, сообщили 18 ноября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.
Коммунальщики работали над восстановлением инженерных систем в соседнем с Первомайском городе Золотое.
Калужане поменяли трубы в подъездах и подвалах нескольких домов, а также подключили здания к отоплению.
В дальнейшем калужские коммунальщики продолжат работу в Первомайске.
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