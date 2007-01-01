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Недвижимость и ЖКХ

В Обнинске жилые дома оставались без тепла и воды из-за аварии

На выходных инцидент произошел в районе ЖК «Олимп», сообщили в прокуратуре Калужской области.
Дмитрий Ивьев
08:00 сегодня
0 184
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Без ресурсов некоторое время оставались жители многоэтажек на проспекте Ленина.

О ликвидации засора рассказали в филиале РИР:

- Чтобы подвалы четырех домов не топило стоками, управляющая компания отключила в этих домах холодную и горячую воду. Наш филиал не обслуживает эти сети, но после того, как к нам обратились с просьбой помочь, наши специалисты выехали на место и устранили засор. Сейчас сточные воды проходят по сетям в нормальном режиме.

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Лента комментариев
ниссан

ХЕРЬ ПОЛНАЯ

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18:31 17.11
5 3418
ниссан

ВСЕ КАПРЕМОНТЫ-РАСПИЛ НАШИХ СРЕДСТВ😡,ОДНА БУТАФОРИЯ. ФОНД-ТЕНДЕР-ПОДРЯДЧИК-СУБПОДРЯДЧИК-ДАЛЬШЕ БОЛОТО(ПРО КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛОВ ГОВОРИТЬ НЕЧЕГО)

...
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В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
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7 3918
ajax

Ожидаемо продули... "Серебро", встречай "потеряшку"!

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17:59 17.11
1 1070
M

бастрыкину пусть напишет

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Калужане пожаловались на отсутствие отопления
14:16 17.11
1 2804
Alexandr Seva

Так могли сделать только в калуге и всем известные подрядчики, которые одни и те же под разными названиями фирм выигрывают тендеры. В ФАС написать что ли, чтобы проверили...

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В Калуге ограничили движение на улице Кирова
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2 2830
дядя саша 1

А как же официальная инфляция?

...
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В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
09:47 17.11
7 3918
Белый Орёл

Ну да конечно работы по ремонту ведутся после наступления отопительного сезонаю........ж...............

...
Недвижимость и ЖКХ
Две котельные перестали подавать тепло в дома Калуги
03:17 17.11
1 2020
Белый Орёл

Ну хоть где-нибудь парковку уберут

...
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00:53 17.11
1 3410
Белый Орёл

Оставить однозначно

...
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В калужском автобусе появились места для поцелуев
00:51 17.11
1 2816
Белый Орёл

И вообще полная ахинея и порнуха КП40 куча -----------------------

...
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00:47 17.11
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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