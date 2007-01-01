В Обнинске жилые дома оставались без тепла и воды из-за аварии

На выходных инцидент произошел в районе ЖК «Олимп», сообщили в прокуратуре Калужской области.

Без ресурсов некоторое время оставались жители многоэтажек на проспекте Ленина.

О ликвидации засора рассказали в филиале РИР:

- Чтобы подвалы четырех домов не топило стоками, управляющая компания отключила в этих домах холодную и горячую воду. Наш филиал не обслуживает эти сети, но после того, как к нам обратились с просьбой помочь, наши специалисты выехали на место и устранили засор. Сейчас сточные воды проходят по сетям в нормальном режиме.