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Главная Новости Недвижимость и ЖКХ В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года

Соответствующее постановление правительства подписал заместитель губернатора Владимир Попов.
Дмитрий Ивьев
16:43 сегодня
3 1126
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Документ официально опубликован в пятницу, 15 ноября.

В домах без лифта минимальный тариф составит 13,85 рубля с квадратного метра.

В домах с лифтом за каждый метр нужно будет платить минимум 15,79 рубля.

В предыдущие два года капремонт также дорожал на 15%.

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Всего: 3 комментария
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Лента комментариев
sergey_l

Спасибо! Ни дня без подарков!

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
18:23 сегодня
3 1116
Александр KU

Подорожание содержание и то более чем на 100 процентов. Коммуналка больше 20 процентов. Этот пункт +15 процентов. В июле будет уже на 200%?

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
18:10 сегодня
3 1116
Василёк

даже не смешно уже.

...
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В Калуге ограничили движение на улице Кирова
17:57 сегодня
1 1078
Василёк

кому это нужно ? лучше бы пару ям на дороге заделали. Кто будет ремонтировать эти бестолковые поделки от этого горе архитектора ? Уже все его городушки разваливаются. Зачем еще ?

...
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17:53 сегодня
2 1072
Meshootka

Конечно, рейтинг же благосостояния в области растёт...(на бумаге).

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года
17:16 сегодня
3 1116
Meshootka

"По его словам, работа по реставрации вывесок заняла много времени, но результат превзошёл все ожидания".

...
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В Калуге смонтировали вторую неоновую вывеску «Одежда»
13:47 сегодня
2 1072
Сталкер

Товарищ(тут другое слово конечно), Принят или будет принят закон о неповышении цен в условиях ЧС. Агрегатора оштрафовать на пару лямчиков, таксиста на кол прилюдно.

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3 6290
kalugavip

Вы бы еще поближе отсняли место падения БПЛА 😡 закон для вас не писан???

...
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1 11164
ILR

Тут даже Шапша бессилен - погода не позволит понаблюдать.🤕

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22:57 15.11
2 2284
Сплин

Зачем же так в открытую-то? Надо было сказать, что деревья больны, эти вырубим, новые потом как-нибудь посадим, а пока вот вам парковочка. Рабочая же схема.

...
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