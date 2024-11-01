В Калужской области плата за капремонт вырастет на 15% с января 2025 года

Соответствующее постановление правительства подписал заместитель губернатора Владимир Попов.

Документ официально опубликован в пятницу, 15 ноября.

В домах без лифта минимальный тариф составит 13,85 рубля с квадратного метра.

В домах с лифтом за каждый метр нужно будет платить минимум 15,79 рубля.

В предыдущие два года капремонт также дорожал на 15%.