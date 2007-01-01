Две котельные перестали подавать тепло в дома Калуги
Ремонтные работы проводятся в субботу, 16 ноября, на Молодежной, 5 и Грабцевском шоссе, 35, сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе».
Без отопления остались следующие жилые дома:
- ул. Клюквина, 1, 3, 19,
- ул. Молодежная 11, 11 к.1, 20,
- ул. Новаторская, 13, 32,
- ул. Пригородная, 13,
- ул. Моторная, 30а, 32а.
Ремонтные работы обещают завершить до 20:00 субботы.
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