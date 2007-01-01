В трех домах Товарково отключили свет

Прокуратура Дзержинского района контролирует проведение работ.

13 ноября из-за аварии на объекте жилищно-коммунального хозяйства три многоквартирных дома остались без света.

Чтобы обеспечить многоэтажки электричеством, доставили передвижные генераторы.

Об этом 14 ноября рассказали в региональном надзорном ведомстве.

Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Вопрос остается на контроле прокуратуры до устранения аварии.