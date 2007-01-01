В трех домах Товарково отключили свет
Прокуратура Дзержинского района контролирует проведение работ.
13 ноября из-за аварии на объекте жилищно-коммунального хозяйства три многоквартирных дома остались без света.
Чтобы обеспечить многоэтажки электричеством, доставили передвижные генераторы.
Об этом 14 ноября рассказали в региональном надзорном ведомстве.
Сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.
Вопрос остается на контроле прокуратуры до устранения аварии.
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