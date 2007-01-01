В Калуге фекалиями затопило подвал жилого дома

Проблемы возникли на улице Глаголева, 7 еще в понедельник, 11 ноября.

- В подъезде дышать невозможно от испарений человеческих отходов, вода продолжает хлестать! – жалуется местный житель.

По его словам, водоканал передавал информацию в управляющую компанию, но оперативно работы так никто и не выполнил.

Обращение в управляющую компанию 12 ноября направила и Госжилинспекция.

- Вчера специалисты из управляющей компании устранили засор на внутридомовых сетях, - рассказали 13 ноября в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - В свою очередь, специалисты водоканала устранили засор в дворовой канализации. В настоящее время система работает в штатном режиме.

В то же время жители дома утверждают, что и после прочистки вода продолжает литься в подвале.