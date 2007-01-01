В Калужской области больше 11 000 домов получили газ по программе догазификации

Такие данные 13 ноября назвали в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Магистрали подведены до границ 14,9 тысячи участков.

В целом в рамках программы заключено 17,1 тысячи договоров на догазификацию. Заявки принимают на сайте единого оператора газификации.

Напомним, недавно в Калужской области для льготников до 110 тысяч рублей повысили размер компенсации на установку внутридомового газового оборудования.