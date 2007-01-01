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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области больше 11 000 домов получили газ по программе догазификации

Такие данные 13 ноября назвали в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Дмитрий Ивьев
08:40 сегодня
0 204
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Магистрали подведены до границ 14,9 тысячи участков.

В целом в рамках программы заключено 17,1 тысячи договоров на догазификацию. Заявки принимают на сайте единого оператора газификации. 

Напомним, недавно в Калужской области для льготников до 110 тысяч рублей повысили размер компенсации на установку внутридомового газового оборудования.

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