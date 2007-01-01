В Калужской области больше 11 000 домов получили газ по программе догазификации
Такие данные 13 ноября назвали в региональном министерстве строительства и ЖКХ.
Магистрали подведены до границ 14,9 тысячи участков.
В целом в рамках программы заключено 17,1 тысячи договоров на догазификацию. Заявки принимают на сайте единого оператора газификации.
Напомним, недавно в Калужской области для льготников до 110 тысяч рублей повысили размер компенсации на установку внутридомового газового оборудования.
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