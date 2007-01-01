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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге опубликовали график подвоза воды в связи с массовым отключением

В среду, 13 ноября, Калугу ждет очередной массовое отключение воды из-за ремонтных работ на северном водозаборе.
Дмитрий Ивьев
14:35 сегодня
0 1114
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В связи с этим воду жителям нескольких районов будут подвозить в цистернах.

«Калугаоблводоканал» опубликовало график подвоза воды:

  • 10:00-10:45 – ул. Дальняя, 25, 27, 29,
  • 11:00-11:45 – ул. Звездная, 19а,
  • 10:15-11:15 – ул. Малоярославецкая, 4,
  • 11:30-12:30 – ул. Кубяка, 4,
  • 12:15-12:45 – ул. Никитиной, 37,
  • 12:45-13:15 – ул. Кубяка, 9 к.2,
  • 13:00-13:45 – пер. Малинники, 13,
  • 14:00-20:00 – ул. Тарутинская, 231 к.7,
  • 14:15-14:45 – ул. Московская, 311 к.5,
  • 14:15-15:30 – пер. Ольговский, 12,
  • 15:00-15:30 – ул. Московская, 315 к.1,
  • 15:45-16:45 – ул. Дружбы, 12,
  • 16:00-17:00 – ул. Дорожная, 34,
  • 17:00-18:00 – ул. Тарутинская, 171 к.2,
  • 17:15-18:00 – Канищево, ул. Новая, 7-9.

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Лента комментариев
Ozzz1971

....деньги надо списать к новому году,поэтому засуетились.

...
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В Калуге продолжают ремонтировать дороги, пока позволяет погода
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1 782
mrTJohn

Вот тебе и традиционные ценности...

...
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В Обнинске в раздел имущества супругов пришлось вмешаться приставам
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mrTJohn

Пацан к успеху шёл. Но не дошёл, не фортануло.

...
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13:00 сегодня
1 914
maks17

Это они ( водители ) еще не ездили в сторону ул. Горького, особенно по нечетной стороне домов...

...
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В Калуге отремонтируют улицу Мичурина
11:49 сегодня
1 1052
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

А что касаемо Ивана Великого, то всем этим вашим пшиковым комментариям грош цена, ибо не зная истории нельзя судить никого, кроме самих себя.

...
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12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:48 сегодня
11 6148
urii

Я не знаю откуда это фото, в 11ч30м ничего подобного там не было. Копают во дворе по ул. Клюквина 3. Так,что уважаемый ДМИТРИЙ ИВЬЕВ прежде чем что-то публиковать убедитесь в достоверности.

...
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1 676
Shurez
...
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Калужанка устроила два пьяных ДТП
11:33 сегодня
1 1798
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Некому Meshootka (я догадываюсь, что это очень активная женщина, как здесь , так и во всех ее дай Бог домашних делах, надо бы знать, тем более, что у неё уже взрослые отроки, что слово «мишутка» на английском языке звучит совсем по-другому, а именно - tedde bear? но уж никак не , ну сами знаете как она себя величает, и тем не менее я нисколько не принижаю её достойный, а иногда и юмористичный взгляд на нашу нормальную (а не так как некоторые пишут провальную действительность.

...
Общество
12 ноября в Калуге открыли памятник Ивану III
11:25 сегодня
11 6148
colorkaluga

Собаки среагировали на появление другой собаки. Они не проявляли агрессию, не нападали, виляли хвостами... Мои дети умеют обращаться с собаками и правильно вести себя при появлении незнакомых животных.

...
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11:17 сегодня
5 3494
АлександрГ

Вчера по телефону в 4-й аптеке ответили,что льготных лекарств для инвалидов 3-й группы до следующего года не будет (инфаркт)

...
Общество
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09:38 сегодня
1 1784
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