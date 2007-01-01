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Недвижимость и ЖКХ

В Обнинске ускорят строительство хозфекального коллектора

На следующей неделе вторая проходческая машина начнет работать параллельно с первой. Строительство будет идти быстрее, сообщил 11 ноября и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
Дмитрий Ивьев
11:37 сегодня
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В филиале РИР в свою очередь рассказали, что начали седьмую проходку между камерами нового коллектора. Это еще 140 метров новых труб.

- Когда мы ее завершим, будет завершено строительство уже почти километра нового коллектора, - пояснили коммунальщики.

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Лента комментариев
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