В Обнинске ускорят строительство хозфекального коллектора

На следующей неделе вторая проходческая машина начнет работать параллельно с первой. Строительство будет идти быстрее, сообщил 11 ноября и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

В филиале РИР в свою очередь рассказали, что начали седьмую проходку между камерами нового коллектора. Это еще 140 метров новых труб.

- Когда мы ее завершим, будет завершено строительство уже почти километра нового коллектора, - пояснили коммунальщики.