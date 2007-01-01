Север Калуги останется без воды 13 ноября
Водоканал предупредил об очередных ремонтных работах на водозаборе.
С 10:00 до 18:00 в среду холодной воды не будет в микрорайонах Малинники, Ольговка и Малиновка.
Также в этот период пониженное давление будет наблюдаться в следующих районах:
- мкрн. Северный,
- мкрн. Кубяка,
- мкрн. Байконур,
- мкрн. Канищево,
- мкрн. Терепец,
- д. Лихун,
- д. Швейцарская,
- часть ул. Тарутинская,
- пер. Сельский,
- ул. Яновских,
- ул. Михайловская,
- ул. Сретенская,
- ул. Дальняя,
- ул. Светлая,
- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили в «Калугаоблводоканале».
В предыдущий раз воду там отключали 30 октября.
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