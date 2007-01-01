Север Калуги останется без воды 13 ноября

Водоканал предупредил об очередных ремонтных работах на водозаборе.

С 10:00 до 18:00 в среду холодной воды не будет в микрорайонах Малинники, Ольговка и Малиновка.

Также в этот период пониженное давление будет наблюдаться в следующих районах:

мкрн. Северный,

мкрн. Кубяка,

мкрн. Байконур,

мкрн. Канищево,

мкрн. Терепец,

д. Лихун,

д. Швейцарская,

часть ул. Тарутинская,

пер. Сельский,

ул. Яновских,

ул. Михайловская,

ул. Сретенская,

ул. Дальняя,

ул. Светлая,

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили в «Калугаоблводоканале».

В предыдущий раз воду там отключали 30 октября.