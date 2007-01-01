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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Север Калуги останется без воды 13 ноября

Водоканал предупредил об очередных ремонтных работах на водозаборе.
Дмитрий Ивьев
10:31 сегодня
0 2442
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С 10:00 до 18:00 в среду холодной воды не будет в микрорайонах Малинники, Ольговка и Малиновка.

Также в этот период пониженное давление будет наблюдаться в следующих районах:

  • мкрн. Северный,
  • мкрн. Кубяка,
  • мкрн. Байконур,
  • мкрн. Канищево,
  • мкрн. Терепец,
  • д. Лихун,
  • д. Швейцарская,
  • часть ул. Тарутинская,
  • пер. Сельский,
  • ул. Яновских,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Сретенская,
  • ул. Дальняя,
  • ул. Светлая,

- После проведения ремонтных работ возможно кратковременное появление примесей в воде, - пояснили в «Калугаоблводоканале».

В предыдущий раз воду там отключали 30 октября.

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Лента комментариев
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mrTJohn

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А что касаемо Ивана Великого, то всем этим вашим пшиковым комментариям грош цена, ибо не зная истории нельзя судить никого, кроме самих себя.

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urii

Я не знаю откуда это фото, в 11ч30м ничего подобного там не было. Копают во дворе по ул. Клюквина 3. Так,что уважаемый ДМИТРИЙ ИВЬЕВ прежде чем что-то публиковать убедитесь в достоверности.

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Некому Meshootka (я догадываюсь, что это очень активная женщина, как здесь , так и во всех ее дай Бог домашних делах, надо бы знать, тем более, что у неё уже взрослые отроки, что слово «мишутка» на английском языке звучит совсем по-другому, а именно - tedde bear? но уж никак не , ну сами знаете как она себя величает, и тем не менее я нисколько не принижаю её достойный, а иногда и юмористичный взгляд на нашу нормальную (а не так как некоторые пишут провальную действительность.

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