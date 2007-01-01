В калужских семьях 61,6% дохода уходит на выплату ипотеки

По доле денег, которые необходимо каждый месяц выделять на обслуживание кредита на жилье, наш регион занял 37 место.

Результаты исследования в понедельник, 11 ноября, опубликовало агентство «РИА Новости».

Средняя выплата по ипотеке на семью с двумя работающими людьми составляет 71,9 тысячи рублей в месяц.

Средний размер кредита – 3,4 миллиона рублей.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (28,8% дохода тратится на ипотеку), Ненецкий автономный округ (30,7%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (32,1%).

Москва оказалась на 26 месте – 55,9%.

Хуже всего ситуация в Калмыкии. Там для погашения ипотеки каждый месяц нужно на 29,3% больше денег, чем в среднем зарабатывают двое в семье.