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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В калужских семьях 61,6% дохода уходит на выплату ипотеки

По доле денег, которые необходимо каждый месяц выделять на обслуживание кредита на жилье, наш регион занял 37 место.
Дмитрий Ивьев
11:43 сегодня
0 606
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Результаты исследования в понедельник, 11 ноября, опубликовало агентство «РИА Новости».

Средняя выплата по ипотеке на семью с двумя работающими людьми составляет 71,9 тысячи рублей в месяц.

Средний размер кредита – 3,4 миллиона рублей.

Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ (28,8% дохода тратится на ипотеку), Ненецкий автономный округ (30,7%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (32,1%).

Москва оказалась на 26 месте – 55,9%.

Хуже всего ситуация в Калмыкии. Там для погашения ипотеки каждый месяц нужно на 29,3% больше денег, чем в среднем зарабатывают двое в семье.

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Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

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а где список посмотреть, чтобы с результатами сравнить ?

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Василёк

опозиционный кп 40 😃 а что не дошли проведать перекрытый проход по улице богородицкой ? там не далеко было. а воз и ныне там.

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