Трубы в Калуге закопают к зиме
Жители города продолжают жаловаться на разрытия, которые до сих пор не ликвидированы.
Фото с улицы Вооруженного Восстания, 1 опубликовала местная жительница.
- С сентября я ни разу не видела там работ, - заявила калужанка.
В горуправе пояснили, что там требуется замена участка трубопровода.
- Разрытие сетевая организация сможет засыпать до конца месяца. Приносим извинения, - говорится в официальном комментарии.
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