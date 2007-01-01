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Недвижимость и ЖКХ

Трубы в Калуге закопают к зиме

Жители города продолжают жаловаться на разрытия, которые до сих пор не ликвидированы.
Дмитрий Ивьев
10:59 сегодня
0 736
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Фото с улицы Вооруженного Восстания, 1 опубликовала местная жительница.

- С сентября я ни разу не видела там работ, - заявила калужанка.

В горуправе пояснили, что там требуется замена участка трубопровода.

- Разрытие сетевая организация сможет засыпать до конца месяца. Приносим извинения, - говорится в официальном комментарии.

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Лента комментариев
ILR

Да вряд ли кто-то будет публиковать подобное. Все эти цифры сразу вскроются и будет видна их "работа" .

...
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дядя саша 1

Почему нельзя сделать каток в гостинных дворах и не переделыват его каждый год, тем болеее онтам уже был, но зачем-то его разобрали?

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harier

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Василёк

а где список посмотреть, чтобы с результатами сравнить ?

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а какая погода должна быть по госту для укладки асфальта - журналисты не хотят уточнить ?

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5 4354
Василёк

опозиционный кп 40 😃 а что не дошли проведать перекрытый проход по улице богородицкой ? там не далеко было. а воз и ныне там.

...
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