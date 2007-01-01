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Трубы в Калуге закопают к зиме

Дмитрий Ивьев

Жители города продолжают жаловаться на разрытия, которые до сих пор не ликвидированы.

Дмитрий Ивьев 736 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники