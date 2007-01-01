1280

Несколько районов Калуги останутся без воды 12 ноября

Дмитрий Ивьев

Это связано с работами на электросетях, сообщили в областном водоканале.

Дмитрий Ивьев 1280 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники