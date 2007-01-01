Водозабор в Людиново остановят с 22:30 в пятницу

Очередные проблемы возникли на городских сетях, сообщил глава местной администрации Стефан Перевалов.

Ремонтные работы шли всю пятницу, но исправить ситуацию пока не удалось.

На вечер пятницы воду жителям вернули, несмотря на утечку.

Но в 22:30 ожидается новая остановка водозабора.

- О сроках восстановления водоснабжения смогу сказать только во время ночной смены, - заявил Перевалов.