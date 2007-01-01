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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Водозабор в Людиново остановят с 22:30 в пятницу

Очередные проблемы возникли на городских сетях, сообщил глава местной администрации Стефан Перевалов.
Дмитрий Ивьев
18:22 сегодня
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Ремонтные работы шли всю пятницу, но исправить ситуацию пока не удалось.

На вечер пятницы воду жителям вернули, несмотря на утечку.

Но в 22:30 ожидается новая остановка водозабора.

- О сроках восстановления водоснабжения смогу сказать только во время ночной смены, - заявил Перевалов.

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