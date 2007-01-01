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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге повредили теплотрассу при ремонте канализационного коллектора

В четверг, 7 ноября областная прокуратура сообщила, что виновником аварии стала коммерческая организация, которая проводила работы на коллекторе
Михаил Тырин
16:43 сегодня
0 1074
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Днем ранее без тепла остались многоквартирные дома на Николо-Козинской, Степана Разина, Никитина, Фридриха Энгельса и других улицах Калуги, а также ряд административных зданий.

В настоящее время их теплоснабжение восстановлено.

Инициирована проверка в отношении виновника инцидента.

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Лента комментариев
октябрёнок

"успеть в срок они смогут только при увеличении числа рабочих"

...
Недвижимость и ЖКХ
Чиновники поручили ускориться подрядчикам, которые строят ТЮЗ и поликлинику в Калуге
13:27 сегодня
1 1022
октябрёнок

такое ощущение, что на союзных фотках и люди выглядят счастливее. с праздником!

...
Общество
7 ноября в Калуге открыли памятник Марксу
13:18 сегодня
6 4852
kostindima

Только в нашей области 4 завода которые перерабатывают макулатуру и им её ой как не хватает, почему думаете акции проводят?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Калужане собрали 19 тонн макулатуры
13:06 сегодня
2 1120
Alexandr Seva

Обожаю смотреть на холеных подрядчиков и на не менее хорошо себя чувствующего по жизни дяду Диму

...
Общество
В одной из деревень Калуги рассмотрят возможность ремонта дороги в следующем году
11:38 сегодня
1 1326
Василёк

какое великоскрепное соревнование 🤣 прям как на древней руси

...
Спорт
Калужане выиграли медали на соревнованиях по чир-спорту
10:27 сегодня
1 740
Василёк

в чем шедевральность забыли пояснить. или это так, для красного словца, вдруг кто поведется ?

...
Статьи, аналитика, репортажи
Шедевр Эрмитажа в Калуге: Екатерина II купила эту картину у своего политического противника
10:22 сегодня
1 1574
Александр Щербаков

На Николо-Козинской 92 теплосеть раскопала свои лотки с трубами недели 3 назад, так и бросили.

...
Недвижимость и ЖКХ
В Калуге восстановили отопление на пострадавших от аварии улицах
09:39 сегодня
1 1434
habitant

и ведь эта теория построения рабочего государства стала явью, воплотилась.

...
Общество
7 ноября в Калуге открыли памятник Марксу
08:58 сегодня
6 4852
habitant

"Возможна ли реновация, подобная московской в Калуге?"

...
Статьи, аналитика, репортажи
Когда в Калуге снесут аварийные дома и что на их месте построят
08:50 сегодня
3 4444
habitant

наверное, было в плане, потом дали финансы..

...
Авто и транспорт
В Калуге асфальт кладут в снег и лужи
08:43 сегодня
4 3994
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