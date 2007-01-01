В Калуге повредили теплотрассу при ремонте канализационного коллектора

В четверг, 7 ноября областная прокуратура сообщила, что виновником аварии стала коммерческая организация, которая проводила работы на коллекторе

Днем ранее без тепла остались многоквартирные дома на Николо-Козинской, Степана Разина, Никитина, Фридриха Энгельса и других улицах Калуги, а также ряд административных зданий.

В настоящее время их теплоснабжение восстановлено.

Инициирована проверка в отношении виновника инцидента.