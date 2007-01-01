В Калуге повредили теплотрассу при ремонте канализационного коллектора
В четверг, 7 ноября областная прокуратура сообщила, что виновником аварии стала коммерческая организация, которая проводила работы на коллекторе
Днем ранее без тепла остались многоквартирные дома на Николо-Козинской, Степана Разина, Никитина, Фридриха Энгельса и других улицах Калуги, а также ряд административных зданий.
В настоящее время их теплоснабжение восстановлено.
Инициирована проверка в отношении виновника инцидента.
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