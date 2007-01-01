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Чиновники поручили ускориться подрядчикам, которые строят ТЮЗ и поликлинику в Калуге

Дмитрий Ивьев

На стройплощадках с проверкой побывали министр строительства и ЖКХ Александр Шпиренко и заместитель губернатора Ольга Иванова.

Дмитрий Ивьев 726 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники