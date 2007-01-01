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Недвижимость и ЖКХ

Чиновники поручили ускориться подрядчикам, которые строят ТЮЗ и поликлинику в Калуге

На стройплощадках с проверкой побывали министр строительства и ЖКХ Александр Шпиренко и заместитель губернатора Ольга Иванова.
Дмитрий Ивьев
11:37 сегодня
1 726
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На обоих объектах идет внутренняя отделка.

В театре также доделывают фасад.

Вокруг правобережной поликлиники приводят в порядок территорию.

Чиновники предупредили представителей подрядчиков, что успеть в срок они смогут только при увеличении числа рабочих.

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калужская область
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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
октябрёнок

"успеть в срок они смогут только при увеличении числа рабочих"

...
Недвижимость и ЖКХ
Чиновники поручили ускориться подрядчикам, которые строят ТЮЗ и поликлинику в Калуге
13:27 сегодня
1 706
октябрёнок

такое ощущение, что на союзных фотках и люди выглядят счастливее. с праздником!

...
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kostindima

Только в нашей области 4 завода которые перерабатывают макулатуру и им её ой как не хватает, почему думаете акции проводят?

...
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13:06 сегодня
2 994
Alexandr Seva

Обожаю смотреть на холеных подрядчиков и на не менее хорошо себя чувствующего по жизни дяду Диму

...
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11:38 сегодня
1 968
Василёк

какое великоскрепное соревнование 🤣 прям как на древней руси

...
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Василёк

в чем шедевральность забыли пояснить. или это так, для красного словца, вдруг кто поведется ?

...
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...
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1 1264
habitant

и ведь эта теория построения рабочего государства стала явью, воплотилась.

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"Возможна ли реновация, подобная московской в Калуге?"

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3 4260
habitant

наверное, было в плане, потом дали финансы..

...
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