Чиновники поручили ускориться подрядчикам, которые строят ТЮЗ и поликлинику в Калуге
На стройплощадках с проверкой побывали министр строительства и ЖКХ Александр Шпиренко и заместитель губернатора Ольга Иванова.
На обоих объектах идет внутренняя отделка.
В театре также доделывают фасад.
Вокруг правобережной поликлиники приводят в порядок территорию.
Чиновники предупредили представителей подрядчиков, что успеть в срок они смогут только при увеличении числа рабочих.
Лента настроения
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь