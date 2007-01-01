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Недвижимость и ЖКХ

В Калужской области за шесть лет построили 250 станций водоочистки

О реализации программы «Чистая вода» рассказал в среду, 6 ноября, губернатор Владислав Шапша.
Дмитрий Ивьев
11:50 сегодня
0 476
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- Ежегодно при формировании бюджета находим возможность выделить дополнительные средства на эту программу, - заявил он.

Жители области часто жалуются на качество воды губернатору в ходе личных приемов

Например, летом о такой проблеме заявляли в поселке Садовый Бабынинского района. На данный момент там уже установили модульную станцию очистки.

За нынешний год планируется поставить 30 таких станций.

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Лента комментариев
mrTJohn

То ли ещё будет. Ведь нас из каждого утюга учат защищать традиционные семейные ценности именно так.

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mrTJohn

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Bungee

Горуправа Калуги получила первый упрек от Шапши за неготовность к уборке тротуаров зимой

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10:55 сегодня
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Alexandr Seva

Аэропорт убыточен на полбюджета калужской области. А именно больше чем на 1 миллиард рублей в 2023 году. А субсидии то на погашение убытков, ЗП сотрудникам (не хилые кстати), содержание отставных людей из адм. и министерств и их жен и т.д. Калуга тратит очень большие деньги на это. Для простого смертного там нет места. Аэропорт работает криво, рейсы хрен пойми куда. Я поэтому и спрашиваю какова его смысловая нагрузка если дядя Толя ушел? Аэропорт строился под него, чтобы рейтинг губернаторов был у него высокий для прохода в СФ РФ.

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Alexandr Seva

Именно из за этого.

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2 2316
Н.Влюбчивый

Куда смотрит прокуратура, за такие преступления нужно уголовные дела заводить на калужских бездельников.

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21:13 05.11
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Булкин

После праздников и не такое бывает)))

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20:35 05.11
4 1696
Василёк

ну да, можно понять. Рассориться с калугой - это не просто страх, а целый ночной кошмар.

...
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Немецкий Зуль отказался брататься с городом Украины из страха рассориться с Калугой
18:13 05.11
2 2316
VGA

На самом деле к 2030 году, но журналистам КП40...

...
Общество
Калужская область планирует ввести в оборот 200 тысяч гектаров сельхозземли
17:55 05.11
4 1696
elisei

Сейчас как всегда белый дом,и парковку,всю территорию вылижут до блеска,а потом остатки от снега дождем смоет,и они посыпят песком😁,и скажут мы почистили город

...
Общество
Горуправа Калуги получила первый упрек от Шапши за неготовность к уборке тротуаров зимой
17:08 05.11
5 2782
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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