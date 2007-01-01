В Калужской области за шесть лет построили 250 станций водоочистки
О реализации программы «Чистая вода» рассказал в среду, 6 ноября, губернатор Владислав Шапша.
- Ежегодно при формировании бюджета находим возможность выделить дополнительные средства на эту программу, - заявил он.
Жители области часто жалуются на качество воды губернатору в ходе личных приемов
Например, летом о такой проблеме заявляли в поселке Садовый Бабынинского района. На данный момент там уже установили модульную станцию очистки.
За нынешний год планируется поставить 30 таких станций.
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