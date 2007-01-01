В Калуге квартиры в новостройках подорожали до 108 тысяч рублей за метр

За октябрь цены поднялись на 0,8%, сообщили 6 ноября в «Яндекс.Недвижимости.

Предложение на рынке за месяц сократилось на 2,6%.

В среднем жилье в новостройке в Калуге стоит сейчас 5,6 миллиона рублей. Метраж - 54,3 квадратных метра.

По всей стране в крупных городах предложение сократилось на 4%, а стоимость составила 171 тысячу рублей. В лидерах Москва (365 тысяч), Санкт-Петербург (242 тысячи) и Казань (222 тысячи).