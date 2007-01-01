В Калуге трубы теплотрассы закопали в землю без должной защиты

На Грабцевском шоссе подрядчик начал засыпать уложенные трубы без бетонных плит.

Рабочие объяснили это просто: «Нет плит, засыплем так». Местные жители возмутились таким отношением к работе коммунальщиков.

Видео «качественной» работы прислала в редакцию калужанка Любовь Васичкина.

- Клали трубы, потом у них бетонные плиты кончились, и они ждали, когда подвезут, - пояснила Любовь Васичкина. – А теперь, не дождались, видимо, и стали закапывать прямо так.

Проблемный участок Грабцевского шоссе фигурировал в сводках новостей ещё с лета, когда из-за задержек зарплаты, сварщики отказались там работать. Сроки окончания работ здесь нарушены.

Видео снято у дома № 60, однако подобная ситуация вдоль нескольких домов по Грабцевскому шоссе. Местные жители жалуются на вскрытый и не уложенный заново асфальт у дома № 42/2.

- Действительно, на этих участках проводится замена сетей в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры, - пояснили в городской управе Калуги. - Подрядчик оштрафован из-за того, что не успел выполнить благоустройство территорий в установленный контрактом срок. Работы будут выполнены до полного исполнения обязательств. Планируется до конца ноября. Приносим извинения за временные неудобства. По словам представителей горуправы, асфальтирование этих участков намечено на следующий год.