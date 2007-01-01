Из-за непогоды 59 домов под Калугой остались без отопления

Отключение теплоснабжения произошло в понедельник, 4 ноября, в поселке Росва

Как сообщает МЧС, авария случилась из-за налипания снега на провода, что вызвало отключение электричества и остановку котельной.

На несколько часов жители 59 многоквартирных домов остались без тепла и горячей воды. К 16:20 авария была устранена, тепло начало возвращаться в квартиры.

Напомним, что перебои с электричеством в этот день произошли еще в восьми районах области. Количество аварийных бригад увеличено до 72, над устранением аварий работали более 280 человек.