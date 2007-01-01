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Недвижимость и ЖКХ

В Людиново устранили аварию на котельной

Дмитрий Ивьев
12:13 сегодня
0 592
Фото: Стефан Перевалов.
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- Температура в домах восстановится в течение нескольких часов, - заявил около 12:00 в пятницу, 1 ноября, глава районной администрации Стефан Перевалов.

Напомним, проблемы на главной котельной города возникли в ночь на пятницу.

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