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На Правобережье Калуги отключили горячую воду

Дмитрий Ивьев

Ремонтные работы на трассе от котельной на Академическом проезде проходят в четверг, 31 октября.

Дмитрий Ивьев 722 Читайте KP40.RU: Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники