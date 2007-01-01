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Недвижимость и ЖКХ

На Правобережье Калуги отключили горячую воду

Ремонтные работы на трассе от котельной на Академическом проезде проходят в четверг, 31 октября.
Дмитрий Ивьев
09:37 сегодня
0 722
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Как сообщили в городской управе, без горячей воды остался дом №10а на улице Фомушина.

Завершить работы планируется к 15:00.

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Лента комментариев
Неместный..

Огласите весь список пожалуйста. Это для новых разливаек? Или для всех, которые уже давно работают.

...
Общество
В Калуге ввели новые ограничения для наливаек
10:40 сегодня
3 3028
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Генерал –майор Алексей Петрович Лецкой, был первым гражданским губернатором Калужского наместничества.

...
Общество
31 октября в Калуге открыли памятник Софье Перовской
10:39 сегодня
4 4216
Александр KU

Действительно очень непонятная ситуация. Почему на это вообще закрывают глаза. В Санкт-Петербурге потухшию лампочку на фасаде меняли в час ночи. У нас что на театральной подсветка у крыши домов, да и любая другая. Один раз сделали, ремонта нет, только через десятилетия полная замена. На это смотрят гости нашего города. Да и дети, подростки, студенты смотрят, - так себе примеры управленческой деятельности.

...
Благоустройство
В Калуге погасла неоновая вывеска на улице Ленина
10:19 сегодня
5 1854
Василёк

предлагатели выискались )))) что еще предложат ? квадроберы есть в планах ?

...
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Партия «Новые люди» предложила три шага, которые наведут порядок с мигрантами в Калужской области
10:13 сегодня
1 954
Василёк

это далеко не вчера произошло.

...
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В Калуге погасла неоновая вывеска на улице Ленина
10:11 сегодня
5 1854
Василёк

отлично от чего он себя показал ? пешеходов на них видно только хуже.

...
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В Людиново установили сразу три проекционных пешеходных перехода
10:09 сегодня
1 778
Василёк

ээто мужик переодеты в бабу на фотке ? нет ли тут пропаганды лгбт ?

...
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Разыгрываем билеты на шоу «Ваши Пельмени» в Калуге
10:08 сегодня
1 462
Василёк

у мчс с прогнозами не заладилось))) зарнее даже дождь не могут предсказать. выбрали новую тактику: предупреждать о шторме - после грозы; о гололеде - после массового дтп! Отлично. ОЧень полезная организация. Как бы мы без нее выжили - не представляю.

...
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Калужан призвали переобуться
10:05 сегодня
2 2214
Василёк

на предидущей "обновленной" вывеске уже половина не светится. А старую куда дели ? Продали за кругленькую сумму на аукционе для совколюбов ?

...
Благоустройство
В Калуге установили первую отреставрированную вывеску «Одежда»
10:02 сегодня
3 2170
Василёк

а главное - своевременно 😃 сразу после массового дтп

...
Авто и транспорт
МЧС предупредило о гололеде в Калужской области
09:57 сегодня
1 1234
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
Новости компаний
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