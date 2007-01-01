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Недвижимость и ЖКХ

В Калуге возникли проблемы с горячей водой

В четверг, 31 октября, проходят ремонтные работы на трассе от котельной в переулке Малинники, 21, сообщили в городской управе.
Дмитрий Ивьев
09:07 сегодня
0 224
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Горячую воду отключили на улице Валентины Никитиной, 23 к. 1 и к.2

Завершить ремонт коммунальщики планируют до 16:00.

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Лента комментариев
best85

Мой чаще,не раз в год и проблем не будет!)

...
Авто и транспорт
В Калуге дороги начнут обрабатывать антигололедными реагентами при плюсовой температуре
08:52 сегодня
3 1638
Demarco

Я до сих пор не понимаю смысловую нагрузку этого *"аэропорта"*.

...
Авто и транспорт
В Калуге перенесли вылет четырех самолетов
08:50 сегодня
3 2414
Meshootka

Такая же судьба ожидает и вывеску «Одежда». "Главарх" у нас выполняет функции обычного рекламного агентства: буклеты, наклейки, фонарики. Ему главное продать, а следить за состоянием "шедевров" не обязательно.

...
Благоустройство
В Калуге погасла неоновая вывеска на улице Ленина
08:05 сегодня
3 1370
mrTJohn

Храните деньги в пивной, очевидно.

...
Благоустройство
В Калуге погасла неоновая вывеска на улице Ленина
07:25 сегодня
3 1370
v1v2v3

ничего они и до середины 25 не сделают видно по бесконечному благоустройству дамбы ,а с деревьями это вообще что-то удивительное как иноплатеняне вырубить тотально все и сказать ,что во благо...откуда они взялись кто их звал сюда?и дворы я уверен так с кучами грязи и остануться худшая администрация которую я помню вообще за все время калуги

...
Недвижимость и ЖКХ
Раскопки на теплосетях в Калуге затянутся до конца ноября
07:04 сегодня
3 1746
Потрачено

Пожалуй лучшая локация в Калуге, как там до сих пор стоят эти хибары для меня загадка.

...
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22:08 30.10
1 2500
Потрачено

Следователь в протоколе места осмотра происшествия прямо так и указал - "возлюбленная"?

...
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В Калуге убили женщину
22:06 30.10
2 4566
Karson

ну ничего. у него в следующий раз получится.

...
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21:42 30.10
1 1852
Karson

зато ютуб зло.

...
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Калужане нашли работу в интернете и лишились двух миллионов рублей
21:39 30.10
1 1234
Karson

чё, и фсё? ё ма ё!

...
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За пределы Калужской области и России выдворили 598 мигрантов
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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