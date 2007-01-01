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Раскопки на теплосетях в Калуге затянутся до конца ноября

С начала осени калужане жалуются на разрытия во дворах и на тротуарах, которые появились из-за работ по замене теплосетей.
Дмитрий Ивьев
16:09 сегодня
1 1038
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Городские чиновники заявляли, что подрядчик успеет все вовремя, но к концу октября вынуждены были признать, что проблемы действительно есть.

В среду, 30 октября, этот вопрос обсуждался на заседании городской Думы.

Городской голова Дмитрий Денисов заявил там, что подрядчик не выполнил обязательства в срок. Несмотря на привлечение множества субподрядчиков. Причиной этого назвали нехватку рабочих.

Теперь чиновники обещают, что основной объем работ завершится к 25 ноября.

Благоустройство до конца года завершить не успеют. Ямы хотят просто засыпать щебенкой.

- В полном объёме завершить работы планируется к середине 2025 года, - говорится в сообщении городской Думы.

Подрядчика обещают оштрафовать.

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Всего: 1 комментарий
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Лента комментариев
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

...
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В Калуге дороги начнут обрабатывать антигололедными реагентами при плюсовой температуре
16:27 сегодня
2 1132
elisei

Этого Денисова с позором надо уволить,чтобы его нигде кроме дворника не взяли.Весь город испортил,все деревья вырубили,все перекопано,все объекты провалены по срокам..И Шапшу туда же!С Артамоновым такого не было

...
Недвижимость и ЖКХ
Раскопки на теплосетях в Калуге затянутся до конца ноября
16:15 сегодня
1 1034
Serhio

Придется теперь не только подвеску чинить постоянно из за калужских ям, но и кузовом заниматься чаще. Благо, у нас зарплаты в регионе позволяют )

...
Авто и транспорт
В Калуге дороги начнут обрабатывать антигололедными реагентами при плюсовой температуре
15:30 сегодня
2 1132
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Большое спасибо за напоминание.

...
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Беня Ли

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4 14892
ILR

Каким образом они планируют повышать? У людей постоянный стресс, цены на продукты летят вверх так, что не остановить. Здравоохранение в одном месте - к профильным врачам хрен запишешься, только платно. Ну а по статистике как нужно, так и сделают. Для чего эта показуха?.

...
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12:38 сегодня
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Meshootka

Почему "главарх" занимается любой ахинеей, только не основными должностными обязанностями?

...
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RudeBoy

Опять синька эта вырвиглазная.

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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Никогда не понимал для кого и для чего эти "чтения". "Циолковские", "Рождественские", и т.д. и т.п.

...
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Исследование МГУ: среди молодежи растут патриотические настроения и гражданское самосознание
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3 1378
habitant

и скорее всего внутри реношки никаких геметрических изменений, что говорит о верных рачетах при проектировании.

...
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11:25 сегодня
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