Раскопки на теплосетях в Калуге затянутся до конца ноября

С начала осени калужане жалуются на разрытия во дворах и на тротуарах, которые появились из-за работ по замене теплосетей.

Городские чиновники заявляли, что подрядчик успеет все вовремя, но к концу октября вынуждены были признать, что проблемы действительно есть.

В среду, 30 октября, этот вопрос обсуждался на заседании городской Думы.

Городской голова Дмитрий Денисов заявил там, что подрядчик не выполнил обязательства в срок. Несмотря на привлечение множества субподрядчиков. Причиной этого назвали нехватку рабочих.

Теперь чиновники обещают, что основной объем работ завершится к 25 ноября.

Благоустройство до конца года завершить не успеют. Ямы хотят просто засыпать щебенкой.

- В полном объёме завершить работы планируется к середине 2025 года, - говорится в сообщении городской Думы.

Подрядчика обещают оштрафовать.