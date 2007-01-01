В Калуге опять залило канализационными стоками улицу Спартака

Фото днем 29 октября выложили в официальном сообществе Правобережья в ВК.

- Сколько можно, когда уже решится эта проблема? – задается вопросом местная жительница. - Вонь ужасная. Каждый месяц по несколько раз.

Напомним, о проблеме на улице Спартака мы рассказывали в начале прошлой недели.

Тогда власти объяснили все неполадками оборудования. Новое обещали поставить в течение недели.