В Калуге опубликовали график подвоза воды на время массового отключения
Северная часть города останется без водоснабжения в среду, 30 октября.
Напомним, отключение связано с ремонтными работами на водозаборе.
Городская управа опубликовала график подвоза воды:
- 9:00-9:45 – ул. Дальняя, 25, 27, 29,
- 9:00-10:00 – ул. Кибальчича, 4,
- 10:00-22:00 – ул. Тарутинская, 231 к.7,
- 10:00-11:00 – ул. Звездная, 19а,
- 10:15-11:15 – ул. Малоярославецкая, 4,
- 11:30-12:30 – ул. Кубяка, 4,
- 11:45-12:30 – ул. Никитиной, 37,
- 12:45-13:45 – ул. Кубяка, 9 к.2, пер. Малинники, 13,
- 14:15-14:45 – ул. Московская, 311 к.5,
- 14:15-15:30 – пер. Ольговский, 12,
- 15:00-15:30 – ул. Московская, 315 к.1,
- 15:45-16:45 – ул. Дружбы, 12,
- 16:00-17:00 – ул. Дорожная, 34,
- 17:00-18:00 – ул. Тарутинская, 171 к.2,
- 17:15-18:00 – Канищево, ул. Новая, 7-9.
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