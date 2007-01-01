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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

В Калуге опубликовали график подвоза воды на время массового отключения

Северная часть города останется без водоснабжения в среду, 30 октября.
Дмитрий Ивьев
14:22 сегодня
0 1580
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Напомним, отключение связано с ремонтными работами на водозаборе.

Городская управа опубликовала график подвоза воды:

  • 9:00-9:45 – ул. Дальняя, 25, 27, 29,
  • 9:00-10:00 – ул. Кибальчича, 4,
  • 10:00-22:00 – ул. Тарутинская, 231 к.7,
  • 10:00-11:00 – ул. Звездная, 19а,
  • 10:15-11:15 – ул. Малоярославецкая, 4,
  • 11:30-12:30 – ул. Кубяка, 4,
  • 11:45-12:30 – ул. Никитиной, 37,
  • 12:45-13:45 – ул. Кубяка, 9 к.2, пер. Малинники, 13,
  • 14:15-14:45 – ул. Московская, 311 к.5,
  • 14:15-15:30 – пер. Ольговский, 12,
  • 15:00-15:30 – ул. Московская, 315 к.1,
  • 15:45-16:45 – ул. Дружбы, 12,
  • 16:00-17:00 – ул. Дорожная, 34,
  • 17:00-18:00 – ул. Тарутинская, 171 к.2,
  • 17:15-18:00 – Канищево, ул. Новая, 7-9.

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Лента комментариев
КаПеПа

"Уже писала обращение в ГИБДД"

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
13:42 сегодня
3 1696
amorph

Просто надо сделать платную парковку и проблема исчезнет🤓

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
12:57 сегодня
3 1696
нико

Еще более смешно читать твои бестолковые комментарии.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
12:42 сегодня
12 2528
mrTJohn

Как там на бали погодка? Наверное не то что в Калуге.

...
Экономика и бизнес
День Калужской области провели в Индонезии
12:22 сегодня
1 800
antiT-14

Да, государству давно уже надо стимулировать граждан не имеющих автомобили и ведущих нормальный пешеходный образ жизни. От них природе и обществу одна сплошная польза!😃

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
11:37 сегодня
3 1696
alexb82

Есть такое понятие, как локализация поставщиков, конкретно на своем предприятии я вижу, что она работает. Производим автокомпаненты, сырье для этих автокомпанентов (пластик), сейчас используется российское. Насколько я понимаю автопроизводители, в зависимости от процента локализации имеют определенные плюшки. А вообще любое автомобильное производство начинается с крупноузловой сборки. Вспомните хотя бы ФВ.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:45 сегодня
12 2528
alexb82

Конечно, занимайтесь тем чем у вас прекрасно получается, нойте в комментария, что все плохо)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:39 сегодня
12 2528
alexb82

Хорошо, давайте тогда сами ничего не делать и другим не дадим.)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:38 сегодня
12 2528
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник 600-летию Калуги — монумент в Калуге на улице Гагарина у моста через Оку, открытый 29 октября 1977 года, в честь празднования 600-летия города. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шести вековой истории Калуги. Монумент расположен на въезде в историческую часть города. Основой архитектурной композиции является компонентная 50 метровая стела, в центральной части которой размещен титановый барельеф первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина, который калужане тут же окрестили "чёрный ангел".

...
Общество
29 октября открыт памятник в честь 600-летия Калуги
09:58 сегодня
2 4211
mrTJohn

Подросткам и деткам нужно чем-то заниматься. Если увлечь их наукой, спортом, техническими кружками, художественными промыслами, то они и будут этим заниматься. А если всё это сделать платным или малодоступным по другим причинам, то нужно будет отлавливать и запрещать различных сатанистов, квадроберов, наркоманов, алкашей и пр. Наше государство двигается по второму пути.

...
Общество
Сатанисты устроили шабаш в Калужской области
09:57 сегодня
1 3498
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«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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