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Новость дня Недвижимость и ЖКХ

Массовые отключения воды ждут Калугу 30 октября

На среду запланированы ремонтные работы на северном водозаборе, сообщили в «Калугаоблводоканале».
Дмитрий Ивьев
10:41 сегодня
0 1488
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С 10:00 до 22:00 не будет воды в микрорайонах Малинники, Ольговка и Малиновка.

Также воды может не быть или будет слабым давление по следующим адресам:

  • мкрн. Северный,
  • мкрн. Кубяка,
  • мкрн. Байконур,
  • мкрн. Канищево,
  • мкрн. Терепец,
  • мкрн. Малиновка (до 00:00),
  • д. Лихун,
  • д. Швейцарская,
  • часть ул. Тарутинская,
  • пер. Сельский,
  • ул. Яновских,
  • ул. Михайловская,
  • ул. Сретенская,
  • ул. Дальняя,
  • ул. Светлая,
  • ул. Терепецкая.

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Лента комментариев
antiT-14

Да, государству давно уже надо стимулировать граждан не имеющих автомобили и ведущих нормальный пешеходный образ жизни. От них природе и обществу одна сплошная польза!😃

...
Авто и транспорт
В Калуге жалуются на запаркованную улицу Георгиевскую
11:37 сегодня
1 1070
alexb82

Есть такое понятие, как локализация поставщиков, конкретно на своем предприятии я вижу, что она работает. Производим автокомпаненты, сырье для этих автокомпанентов (пластик), сейчас используется российское. Насколько я понимаю автопроизводители, в зависимости от процента локализации имеют определенные плюшки. А вообще любое автомобильное производство начинается с крупноузловой сборки. Вспомните хотя бы ФВ.

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:45 сегодня
11 2242
alexb82

Конечно, занимайтесь тем чем у вас прекрасно получается, нойте в комментария, что все плохо)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:39 сегодня
11 2242
alexb82

Хорошо, давайте тогда сами ничего не делать и другим не дадим.)))

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
10:38 сегодня
11 2242
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Памятник 600-летию Калуги — монумент в Калуге на улице Гагарина у моста через Оку, открытый 29 октября 1977 года, в честь празднования 600-летия города. Памятник представляет собой 50-метровый пилон, у подножия которого расположена сфера и шесть стел, стоящих вдоль улицы Гагарина. На стелах запечатлены самые важные страницы из шести вековой истории Калуги. Монумент расположен на въезде в историческую часть города. Основой архитектурной композиции является компонентная 50 метровая стела, в центральной части которой размещен титановый барельеф первого космонавта Земли Ю. А. Гагарина, который калужане тут же окрестили "чёрный ангел".

...
Общество
29 октября открыт памятник в честь 600-летия Калуги
09:58 сегодня
2 4037
mrTJohn

Подросткам и деткам нужно чем-то заниматься. Если увлечь их наукой, спортом, техническими кружками, художественными промыслами, то они и будут этим заниматься. А если всё это сделать платным или малодоступным по другим причинам, то нужно будет отлавливать и запрещать различных сатанистов, квадроберов, наркоманов, алкашей и пр. Наше государство двигается по второму пути.

...
Общество
Сатанисты устроили шабаш в Калужской области
09:57 сегодня
1 2860
Shurez

Всё для людей, всё для народа... Где появляются новые пункты парковочных машиномест - то жизнь рядом живущих во дворах превращается в сущий ад...

...
Авто и транспорт
В Калуге появилась новая разметка на улице Плеханова
08:14 сегодня
1 1920
mrTJohn

Есть выход.

...
Недвижимость и ЖКХ
Калужские власти опровергли сообщение об опасной воде в кранах
07:36 сегодня
3 3270
mrTJohn

Ну конечно, именно я и должен этим заниматься. Может быть, моя задача работать и платить налоги, чтобы с этих налогов, чиновники организовали промышленно развитую страну, а не колониально-сырьевую колонию?

...
Экономика и бизнес
Владислав Шапша представил китайским компаниям проект совместного парка «Калуга»
07:29 сегодня
11 2242
ecilop

Если ещё вычесть мигрантов

...
Общество
Продолжительность жизни в Калужской области падает третий год подряд
00:16 сегодня
6 2736
Афиша
«Борис Годунов», детские представления и органная музыка: куда сходить калужанам на этой неделе
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