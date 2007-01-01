Массовые отключения воды ждут Калугу 30 октября
На среду запланированы ремонтные работы на северном водозаборе, сообщили в «Калугаоблводоканале».
С 10:00 до 22:00 не будет воды в микрорайонах Малинники, Ольговка и Малиновка.
Также воды может не быть или будет слабым давление по следующим адресам:
- мкрн. Северный,
- мкрн. Кубяка,
- мкрн. Байконур,
- мкрн. Канищево,
- мкрн. Терепец,
- мкрн. Малиновка (до 00:00),
- д. Лихун,
- д. Швейцарская,
- часть ул. Тарутинская,
- пер. Сельский,
- ул. Яновских,
- ул. Михайловская,
- ул. Сретенская,
- ул. Дальняя,
- ул. Светлая,
- ул. Терепецкая.
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