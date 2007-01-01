Массовые отключения воды ждут Калугу 30 октября

На среду запланированы ремонтные работы на северном водозаборе, сообщили в «Калугаоблводоканале».

С 10:00 до 22:00 не будет воды в микрорайонах Малинники, Ольговка и Малиновка.

Также воды может не быть или будет слабым давление по следующим адресам: