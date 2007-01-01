Калужские власти опровергли сообщение об опасной воде в кранах

В субботу, 26 октября, был взломан телеграм-канал областного водоканала.

Там опубликовали ложные данные о том, что воду из-под крана нельзя пить в течение нескольких недель из-за угрозы отравления.

- Эта информация не соответствует действительности, - заявили в правительстве Калужской области. - Технологическая инфраструктура водоканала не нарушена.

Власти заверили, что вода в системе соответствует нормам.